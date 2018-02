El mejor basquetbolista de la historia argentina agradeció el apoyo de la gente, pero dejó un mensaje poco alentador sobre su posible participación en el Juego de las Estrellas de la NBA.

En su habitual columna del diario La Nación, ‘Manu’ se mostró agradecido y sorprendido por el cariño que le demostraron los fanáticos del básquet en la votación de los titulares del All-Star Game, pero reafirmó que “no es justo” que participe del evento.

“Realmente aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All-Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así”, escribió el basquetbolista.

El jugador de los San Antonio Spurs ya participó en dos oportunidades del gran show de mitad de temporada de la NBA (2005 Y 2011), pero en la actualidad considera que “es un espectáculo para jugadores que tienen presentes mejores”, como el caso de “Curry, Harden, Westbrook, Klay Thompson, Jimmy Butler, Lillard, McCollum, Lou Williams, Chris Paul”.

“Lo merecen más, así de simple”, resumió el cuatro veces campeón de la NBA, al tiempo que consideró que ya tuvo sus oportunidades y las disfrutó porque “es algo fantástico formar parte de eso, pero ahora es tiempo de otros”.

“El All-Star Game no es un reconocimiento a la carrera, no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria, sino que es un premio a los mejores jugadores de la temporada”, resaltó.

En un principio, la campaña para llevar al bahiense al Juego de las Estrellas le resultó “un poco divertida”, pero señaló: “Cuando esto de los votos comenzó a crecer, cuando dejó de ser una movida de mis seguidores habituales y entraron en escena los jugadores de la selección de fútbol, el presidente, gente de la televisión de Argentina, empecé a inquietarme porque no sabía qué hacer con todo ese apoyo”.

‘Manu’ fue el segundo jugador más votado por el público en su posición dentro de la Conferencia Oeste, sin embargo, quedó afuera del quinteto titular por la baja cantidad de votos que recibió de parte de los jugadores y la prensa especializada. Aunque aún puede ser elegido por los entrenadores como uno de los siete suplentes que saldrán del Oeste.

“Si los actores principales no te votan y los que analizan el juego tampoco, por algo será”, sostuvo.

Y enfatizó: “Agradezco el cariño de todos, pero no estar en el All-Star es lo más justo”.

En la columna, Ginóbili también habló de la reciente lesión que sufrió en un partido contra Atlanta Hawks, sólo unas horas después de que el presidente Mauricio Macri le brindara su apoyo en la carrera al partido de las estrellas.

“Me asusté en un principio, porque nunca había reaccionado la pierna de esa manera. Cuando llegué al vestuario se me había inflamado el cuádriceps. Había tenido otros golpes así, pero este me preocupó porque tenía un edema grande. Sin embargo, fue cediendo y me relajé”, contó.