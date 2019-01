SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, le envió un particular mensaje electoral al presidente Mauricio Macri desde sus vacaciones en Cariló y se postuló para competir en los comicios de este año.

"La verdad es que me gustaría seguir acompañando a Mauricio", apuntó Michetti en declaraciones a Infobae.

Sin embargo, pese al deseo que muestra en volver a ser vicepresidenta, la ex vicejefa de Gobierno porteña no parece muy cómoda con las tareas que su cargo demanda, sobre todo con el manejo del Senado.

"Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca", afirmó.

Y agregó: "Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y redujimos la planta de empleados que había, ¿a vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad, por algo nadie se quejó"