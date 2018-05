El mensaje de Dilma Rousseff contra Mauricio Macri

La ex mandataria estuvo en la Feria del Libro y cuestionó al Presidente.

La ex presidenta de Brasil,Dilma Rousseff, llegó al país para presentar el libro "Lula: la verdad vencerá" en la Feria de Libro. En la presentación, lanzó un fuerte mensaje contra Mauricio Macri, luego de que el Presidente anunció que el país dejará de participar de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

"¡Qué atraso absurdo y miopía política tuvieron los gobiernos de esos países!", expresó, en alusión al acompañamiento de esa medida por parte de países como Brasil, Perú y Colombia.

Por otro lado, la ex mandataria manifestó su preocupación por la salud de Lula Da Silva: "Temo por la vida de Lula, temo por la comida que ingiere y el agua que toma, temo porque impidieron que lo visite un médico".

Sin embargo, aseguró que ya sea en prisión o en libertad “Lula será elegido presidente” y agregó: "El golpe buscó encuadrar a Brasil en el neoliberalismo, buscó acabar conmigo, con el PT y convertir a Lula en víctima de la Justicia".

"La condena es peor que lo que se sufría durante la dictadura. Están aislando a un ex presidente, es un preso político. Él es inocente y por eso Lula Livre. Nada evitará que Lula sea Presidente en 2018", concluyó.

El rector de la UMET, Nicolás Trotta, fue el encargado de dar la bienvenida y ceder la palabra a los oradores. Trotta expresó: "Lula Livre es nuestra consigna. Nuestra agenda es una agenda por la Democracia, la Libertad y la Dignidad de los trabajadores argentinos y de latinoamerica".

A su turno, Víctor Santa María, secretario General del SUTERH, enfatizó: "Junto a Lula pudimos inaugurar la primera universidad de gestión sindical. En ese momento, me decía que cuando los trabajadores toman las oportunidades, son ellos quienes hacen las transformaciones más profundas y duraderas. La libertad de Lula significa la libertad de nuestros sueños e ideas. Hoy Lula no está detenido por ser Lula, sino por llevar adelante una presidencia que le dio dignidad al pueblo. Los poderosos no se bancan que un trabajador sea presidente en la quinta potencia del mundo”.