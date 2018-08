Dalma Maradona publicó en su cuenta de Twitter una imagen en defensa de los docentes que atraviesan un duro enfrentamiento con el gobierno nacional y bonaerense por la falta de acuerdo en el aumento paritario.

"Sin presupuesto no hay docentes, sin docentes no hay estudiantes, sin estudiantes no hay futuro", afirmaba el mensaje circula que compartió la hija de Diego Armando Maradona.

Dalma además compartió el mensaje de una egresada de la Universidad Nacional de las Artes (IUNA) que destacó su "inmensa felicidad" por haber estudiado en la universidad pública.

Embed Una ex alumna orgullosa de haber sido parte del IUNA! Gracias por su tiempo❤️ pic.twitter.com/Stjmis6mQI — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de agosto de 2018

Los docentes bonaerenses están en conflicto con el gobierno por el estallido de una garrafa en Moreno que causó dos muertes, el "desfinanciamiento de la educación pública" y la falta de acuerdo en la paritaria.

Por su parte, los docentes universitarios de 57 instituciones públicas no comenzaron el segundo cuatrimestre por falta de acuerdo en las paritarias de este año que ya lleva una devaluación superior al 50 por ciento.

El Ministerio de Educación ofreció a los docentes universitarios una propuesta por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año, ya que es solo del 15% de aumento salarial en tres tramos: 5% en mayo, 4% en agosto y 6% en octubre.

