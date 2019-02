SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En lo que fueron las primeras elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año, el kirchnerismo triunfó en la interna de Santa Rosa, La Pampa, y consiguió que Luciano Di Nápoli se posicione como el candidato a intendente por la unidad peronista en la ciudad de cara a la primera vuelta, donde se definirá quién se quedará con el cargo.

La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner envió un saludo a toda la ciudad de Santa Rosa a través de un audio, en el que brindó su apoyo a Di Nápoli y aseguró estar muy contenta por la victoria.

"Sé que están reunidos compañeros y compañeras de esa fantástica ciudad y que están todos juntos en este espacio de Unidad Ciudadana para apoyarlo a Luciano, que, estoy absolutamente segura, va a ser un gran intendente de esa ciudad tan linda", sostuvo Kirchner en el audio.

Además, confesó que le "hubiera gustado mandarles un videíto", pero no pudo. "Quiero contarles un secreto: acabo de venir del oculista, me operaron el ojo --los dos ojos en realidad, el de hoy es el segundo-- y tengo la pupila del tamaño de una taza, así que no podía filmar absolutamente nada.

Aún así, sostuvo: "No quería dejar pasar esta oportunidad para felicitarlos por todo el esfuerzo realizado y fundamentalmente por todos los sueños y las ilusiones que tienen para llevarle a todos los santarroseños y santarroseñas en un futuro que tiene que ser, sin lugar a dudas, mucho mejor y más linda".