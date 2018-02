El mensaje de apoyo de Cristina Kirchner a Lula da Silva

La mandataria utilizó su cuenta de Twitter para respaldar al ex presidente de Brasil.

En el marco del procedimiento judicial que definirá la situación del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la ex presidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para salir a respaldar a su ex par.

"Acompañamos a Lula y al pueblo de Brasil. Justicia por Lula", lanzó en su cuenta oficial de Twitter.

Hoy es un día clave para Lula porque la justicia brasileña decidirá si ratifica o anula la condena a nueve años y medio de prisión por un caso de corrupción, en donde está acusado de haber recibido un departamento en un balneario a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos de Petrobas.

La decisión es fundamental puesto que Brasil atraviesa un año electoral, en donde el ex mandatario brasileño se encuentra liderando las encuestas. Se encuentra sometido al dictamen de tres jueces de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4) de Porto Alegre.

