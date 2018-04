El mal momento en vivo de Avruj con Bercovich por la encarcelación de Lula

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, pasó un momento incomodo cuando fue acorralado durante una entrevista por su doble vara respecto de los Derechos Humanos en la región.

"No voy a hacer un juicio de valor sobre la situación de Brasil", respondió el funcionario macrista, y se negó a seguir tratando el tema ante la insistencia de Alejandro Bercovich en diálogo con Radio Con Vos.

"Si no quiere hablar, tampoco lo vamos a obligar señor", le reprochó el periodista.

"No me corresponde opinar sobre lo que está pasando en Brasil, sí desear que las cosas se desarrollen en el marco de la Justicia. Nos preocupa la situación, estamos mirando de cerca lo que está pasando. Nos interesa la defensa de la institucionalidad".

"En Brasil hubo cambios políticos dentro del marco de las instituciones", aseguró Avruj para defender su argumento y continuó: "Sobre Venezuela sí tengo certezas, es un caso paradigmático en cuanto a violación de Derechos Humanos".

También tuvo que responder por el ex detenido en la ex ESMA, Raúl Cubas, al que el Gobierno le prohibió dar un discurso de aceptación con fuertes críticas a la política de Derecho Humanos macrista en el premio Emilio Mignone: "Quería comparar al gobierno argentino con una dictadura. No lo íbamos a permitir en ese ámbito".