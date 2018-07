El mal momento que vivió un cronista de TN en Ushuaia

El meteorólogo de Todo Noticias José Bianco contó que vivió un mal momento cuando dijo a los habitantes de Tierra del Fuego que allí se ensamblar productos de electrónica y electrodomésticos.

"Me querían matar, porque me dijeron que no se ensamblan, que se fabrica y que es un mito que se ensamblan", manifestó el meteorólogo.

Embed

Desde el piso, Norberto Dupesso se burló y manifestó que "se ensamblan". Como respuesta, Bianco manifestó: "Nos quedan 12 horas más acá, así que se fabrican".