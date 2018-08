El mal momento que pasó Carla Peterson por un tweet a favor del aborto legal

La actriz Carla Peterson fue protagonista de un fuerte cruce en Twitter con quienes se posicionan en contra de la legalización del aborto y reveló la inmensa cantidad de mensajes en los recibió insultos y muestras de intolerancia.

"Si Søs Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener que bloquearte. Atentamente", escribió Peterson en su red social y fue el desencadenante para que muchos usuarios explotaran en descalificaciones.

Embed Si Søs Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener q bloquearte. Atentamente. — carla peterson (@carlapetersonA) 30 de julio de 2018

Frente a todos los mensajes recibidos, la protagonista de 100 días para enamorarse expresó: "Hubo suelta de trolls", e invitó a sus seguidores a ver algunos ejemplos a los que les hizo captura de pantalla para viralizarlos.

Embed Y los invito a leer los insultos, si tienen tiempo para perder. — carla peterson (@carlapetersonA) 31 de julio de 2018

insultos a peterson.jpg

insultos a peterson 2.jpg

insultos a peterson 3.jpg

El escándalo fue creciendo a tal punto que este tema fue noticia en varios medios. Por eso, decidió aclarar sus dichos: "Llego de trabajar y leo en diarios q hablan de mi intolerancia. Mi error tal vez, no decir si Søs provida aborto clandestino y me seguís insultando , no me sigas, evítame el trabajo de bloquearte. Atentamente".

Embed Llego de trabajar y leo en diarios q hablan de mi intolerancia. Mi error tal vez, no decir si Søs provida aborto clandestino y me seguís insultando , no me sigas, evítame el trabajo de bloquearte. Atentamente — carla peterson (@carlapetersonA) 31 de julio de 2018

LEÉ MÁS: Vuelve Cristina Kirchner mañana en medio de la persecución judicial