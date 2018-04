El mal momento de Maju Lozano en vivo que la obligó a cortar el programa

La conductora Maju Lozano vivió un incómodo momento en su programa “Todas las tardes” por un ataque de tos y no pudo seguir adelante.

"Paren, paren. Necesito ir a un corte porque estoy ahogada… necesito ir a un corte, estoy totalmente ahogada", advirtió la presentadora y un segundo después su compañera Lío Pecoraro insistió: "Está pidiendo un corte Maju".

Cuando volvieron al aire, Tatiana Schapiro bromeó con lo ocurrido: "Un aplauso para Maju que respira". Luego, Lozano explicó lo que había pasado: "Perdón, gracias. Está todo bien, me ahogué, se me cerró (la garganta), me agarró como una alergia".

"Me vio el médico.Hoy no me voy a morir. ¡Qué prolija morirse cuatro menos cuarto! Me sentía mal desde la mañana, pero me lo aguanté. Que pase acá, porque acá dejamos todo. Yo por medio punto (de rating)…", bromeó la conductora.