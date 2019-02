El mal momento en Intratables de un ex titular de la SIDE

Miguel Ángel Toma, polémico extitular de la SIDE, pasó un mal momento en el debate de Intratables, cuando le recordaron su rol en la Secretaría de Inteligencia en los casos de espionajes a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, o Néstor Kirchner.

"Cuando vos manejabas la SIDE, había carpetas con información de Kosteki y Santillán, contra Néstor Kirchner", disparó Juan Manuel Valdes, dirigente de Unidad Porteña.

Toma recriminó que sufrió espionaje por pedido de Néstor y Cristina Kirchner, como también acusaciones en la Justicia que terminaron en procesamiento.

"El único que me acusó fue Oyarbide, cuando yo me opuse a la Ley de Medios y, por indicación de Cristina Kirchner, me iniciaron un juicio. Estuve cuatro años procesado", recordó.

Ante la acusación, Valdes le respondió: "Yo hubiera dicho que eras inocente hasta que se demuestre lo contrario. Creo en el debido proceso".

"Tenes que ser más serio, Miguel Ángel", cerró Fernando 'Chino' Navarro.

