El mal momento de Centurión | Lo increparon y le quisieron pegar en un supermercado

El mediocampista Ricardo Centurión pasó una fea situación en un supermercado cuando fue insultado por una persona, que además le quiso pegar porque no se quiso sacar una foto con él.

En un video que se difundió por redes sociales y fue filmado por la persona que intentó atacarlo se lo ve a Centurión actuar de forma pasiva frente a los insultos y las invitaciones a pelear.

Embed Lamentable lo que le sucedió a Centurión en un supermercado... (Vía @okdobleamarilla) pic.twitter.com/j9fY5XkFKs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 16 de agosto de 2018

"Si sos famoso, tenes que ser más educado. Dale, vos sos un pajero. Tenes que dar el ejemplo, sos un maleducado. Así te va boludo. Morite, cuando te agarre el Rojo... Si tenes huevos, te espero afuera bobo”, dice el agresor en las imágenes.

Horas más tarde, el futbolita escribió en su cuenta de Twitter: "Es increíble que no pueda salir a un supermercado , y que no me dejen en paz y eso no fue nada estuvo a punto de pegarme afuera del súper".