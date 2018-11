El "Mago sin Dientes" confesó su éxito en el amor con las famosas

El personaje macrista se sinceró y aseguró que tuvo romances con famosas pero entendió que las relaciones con mediáticas "no tienen futuro".

El mediático macrista "Mago sin Dientes" confesó que su carácter de famoso le permitió tener "éxito con las mujeres" y que incluso mantuvo romances con famosas, en especial con una ex participante del Bailando, de quien no reveló identidad.

Consultado por Radio Mitre, el personaje oficialista aseguró que "hoy por hoy tengo éxito con las mujeres" y bromeó con que "Dios le da pan al que no tiene dientes". Además, agregó que "hay famosas que me han tirado onda" y que incluso salió con varias de ellas.

Con algunas, relató el "Mago sin Dientes", "hubo romances y noviazgos como touch and go". Según dijo, estas salidas fueron posible "porque soy soltero, no tengo hijos" y "estoy disfrutando de ese momento".

Si bien no confesó el nombre de la famosa con quien mantuvo una especie de noviazgo, el mediático macrista sí aseguró que "fue con una ex participante del Bailando". Y relató: "Primero te entra por los ojos, después entrás a escucharla, conocerla y saber de la vida de la otra persona".

Si bien "uno aprecia, empieza a tener cierto cariño y se empieza a enamorar", con el tiempo "empiezan algunos roces y terminan distanciándose y así llega hasta la persona que es la indicada".

Después de esas experiencias, aseguró, las últimas relaciones fueron con personas no mediáticas porque su "experiencia" le demostró que "no tiene futuro" mantener un noviazgo con famosas.

