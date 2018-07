El llanto de Mauro Zárate al admitir que defraudó a los hinchas de Velez

El futbolista Mauro Zárate atraviesa momentos de turbulencia en su carrera. Su paso a Boca Juniors no cayó nada bien entre los hinchas y dirigentes de Vélez Sarfield, club del cual es hincha. Y aunque publicó una explicación en las redes sociales, aprovechó una entrevista en TyC Sports para aclarar su situación y no pudo evitar el llanto.

"Tomé la decisión solamente por lo deportivo y el desafío de jugar en un club como Boca y disfrutar estos últimos años de carrera que tengo", aseguró Zárate.

Embed Mauro Zárate tras la traición a #Velez en TyC: "Tengo que bancarme las consecuencias de traicionarlo". Y además agregó: "Va a ser muy difícil jugar contra Vélez. Pero soy un profesional y voy a dejar todo por Boca. Nunca tuve tantas ganas de hacer las cosas bien como ahora" pic.twitter.com/qWlXT0viO1 — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) 4 de julio de 2018

También describió el momento en el que comunicó su decisión al plantel de Velez: "Me costó mucho porque siento que los defraudé a ellos también. Juntarlos a todos ahí, verles las caras, no fue fácil. Aparte estaba mi sobrino, que me acompañó en el sentimiento de mis lágrimas, que no podía hablar".

"Duele que se olviden de lo que hizo uno. Falté a mi palabra y duele porque la palabra de uno es muy importante", afirmó el ex jugador de Velez por la cantidad de amenazas que recibió tanto él como su familia.

En este contexto se mostró sorprendido por la agresividad de los hinchas: "No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente, en hacer amenazas o en insultar tanto. Sí lo entiendo. Ahora será esperar un poco a que pase todo y tranquilizar a mi mujer y mis hijos".

