En el marco del anuncio del Gobierno nacional de acordar una línea de créditos preventivos con el FMI, el dirigente peronista y ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, advirtió que el país “está atravesando una supercrisis” e hizo un llamado a la unidad del peronismo porque “peligra la continuidad histórica de la nación”.

“El anuncio de Macri lo tenemos que analizar en función de las necesidades de la oposición. Este experimento oligárquico está terminado y no estamos atravesando una crisis sino una supercrisis”, disparó el ex funcionario en comunicación con El Destape y apuntó que “se está articulando en el mismo lugar y espacio los desequilibrio económico ‘89 y del 2001”.

Frente a ese panorama, Moreno convocó a la unidad del peronismo “para que esto no se transforme en una hipercrisis que ponga en peligro la patria potestad y el país no entre en la anomia" y reclamó que "lo tiene que evitar la oposición, el peronismo”.

“¿Cómo se evita? Como lo evitamos en el ’89 y en el 2001; con Carlos Menem primero y con Eduardo Duhalde que se puso el país al hombro”, replicó el ex secretario.

No obstante, el movimiento peronista se encuentra en un debate interno y en un reacomodamiento. Al respecto, el dirigente admitió que "ahora el peronismo no tiene a nadie para ofrecer” por lo cual, apostó a que el FMI “de el tiempo suficiente para que el peronismo se reorganice”.

“Los problemas estructurales de la Argentina no se solucionan con un stand by y no precisamos al Fondo. Lo que pasa acá es que peligra la continuidad histórica de la Nación como tal. Nunca vivimos una crisis como esta”, arremetió.

Bajo la misma línea, Moreno confió en que “el peronismo acepte la responsabilidad histórica, la voz de mando que le ofrece el pueblo argentino con la esperanza de una transición ordenada hasta cumplir los tiempos institucionales, si es que la circunstancia lo amerita”. Y remarcó que “la oposición está para dar contingencia cuando el oficialismo no da respuesta”.

“Si no es el peronismo, ¿quién va a ser? ¿Nuevo encuentro? ¿Los radiales k? El único que está es el peronismo con todos sus integrantes porque en el Fondo no hay ninguna solución”, sentenció.