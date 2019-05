La opinión de Jorge Asís sobre el libro "Sinceramente", de Cristina Kirchner

El escritor y periodista Jorge Asís terminó de leer el libro 'Sinceramente', de Cristina Kirchner, y lanzó su crítica del texto, el cual posee una "técnica acusatoria" en sintonía con una "simbología emotiva" mediante las cuales la ex mandataria "triplica la apuesta" de cara a las elecciones.

"Leí 'Sinceramente' de Cristina Fernández. Saludable ajuste de cuentas con la historia de la ensayista que triplica la apuesta desde la escritura. Comparte la técnica acusatoria de Zola con la simbología emotiva de Jauretche. Sudamericana", publicó Asís en su cuenta de Twitter.

Émile Zola publicó en 1898 su alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus, quien el año anterior había sido culpado falsamente por espía. El texto del escritor fue publicado en un diario el 13 de enero y, tras una serie de acusaciones, finaliza: "Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente".

Respecto a lo emotivo, Jauretche recurrió a su vida, recuerdos y experiencias políticas para analizar y describir la Argentina desde sus libros.

A estas herramientas, sostuvo Asís, recurrió Cristina en su obra de 600 páginas que llegó a las librerías a fines de abril.

