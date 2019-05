La senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner contó que decidió presentar el libro Sinceramente hoy, porque hace 44 años se casaba con Néstor Kirchner en La Plata.

"En diciembre decidí que iba a presentar el libro este 9 de mayo, porque hace 44 años, en el registro civil número 1 de La Plata en la calle 41, Néstor y yo nos casábamos. afirmó Cristina que fue interrumpida por la multitud que cantaba "Néstor no se murió".

Embed La emoción de @CFKArgentina al hablar de Néstor Kirchner en la presentación de #Sinceramente: "El ya entró en la historia. Quería dedicarle el libro" pic.twitter.com/IQ8IH3ZWYT — El Destape (@eldestapeweb) 9 de mayo de 2019

"Cuando decidí que quería dedicarle este libro a Néstor, no llegue a tiempo (en la editorial). No se lo dedico a él ni como político, ni como presidente: Néstor no necesita eso, Néstor está en la historia", afirmó la ex Presidenta.

La ex mandataria pidió hacer un Contrato Social de todos los argentinos: "Debe tener metas verificables, cuantificables y exigibles".