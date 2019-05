El ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se refirió a la presentación del libro de Cristina Kirchner y señaló que “después de ocho años como presidente y cuatro perseguida, es una nueva Cristina”. En esa lógica agregó que “no es la Cristina de siempre, es una Cristina más reflexiva” y destacó que "Cristina me preguntó que tendría que ser. Y yo le contesté que me parece que solo puede ser Presidenta".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por el Destape Radio, el dirigente afirmó que "si Cristina tiene los votos y es la que la gente elige, ¿porque tiene que buscar un títere?". "Ayer no dijo que va a ser candidata. Ayer presentó un libro. Quiso contarnos como lo vivió. Pero es Cristina, es el epicentro de la política argentina", profundizó.

Del mismo modo, Alberto analizó el discurso y advirtió que "lo que dijo Cristina en materia económica es pragmatismo puro. Es decirles a todos que compran la libertad de mercado y que hay que entregar las economías pero no es lo que hace Trump". Y advirtió: "El libro les arruina la vida a los que dicen que Cristina es una loca populista amiga de Maduro".

"Volvimos a hablar con Cristina en diciembre de 2017. Le dije que era muy importante que diera una respuesta porque llevaba 2 años sin dar respuestas a todo lo que la acusan. Y que fuera un libro", contó.