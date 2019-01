SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego del anuncio sobre el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio, el legislador porteño Leandro Santoro planteó que se trata de una "bomba de humo" para ocultar que "el Presidente se está rascando en el sur".

"Casi todo lo que hace el Gobierno en los últimos días es solamente para colocar bombas de humo y mostrarse haciendo cosas. Lo que tratan es de salir de la letanía del 'estamos de vacaciones'. El Presidente se está rascando en el sur y mientras tantos se suceden el hantavirus, las inundaciones...", consideró Santoro en Involucrados, por América TV.

Por otra parte, se refirió a la posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna, referente del peronismo alternativo. "Lavagna es un tipo respetado por todos los que lo conocen, pero hay dos temas. No está claro si quiere ser candidato, y el gran problema de su candidatura es la ausencia de liderazgo.

Según planteó, "hay dos liderazgos en Argentina, Cristina (Kirchner) y Macri". Aunque Santoro sostuvo que la postulación de Lavagna puede fragmentar a la oposición, reconoció que también puede sacarle votos al oficialismo.

"De todos los globos de ensayo que mandó el Gobierno, la de Lavagna me parece la más seria. Es el tipo que tiene más volumen, pero no le encuentro el liderazgo, no le encuentro construcción política, y no le encuentro anclaje en la sociedad", opinó.

