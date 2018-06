El ex entrenador de la Selección Argentina Gerardo "Tata" Martino disparó contra la crisis del conjunto nacional en el Mundial de Rusia 2018 y la situación general del país. El técnico lo hizo en una conferencia de prensa en los EE.UU., donde dirige al Atlanta United de la MLS, la liga de fútbol de aquel país.

Un cronista le preguntó por la situación del equipo que dirigió entre 2015 y 2016, cuando renunció en la previa de los JJ.OO. de Río 2016 por los problemas para poder armar al equipo.

Allí, el ex entrenador de Newell's y Colón en la Argentina fue lapidario: "Argentina vive convulsionada, no solo por el fútbol. El día a día se hace difícil en Argentina porque la gente vive alterada y con ganas de pelear en vez de disfrutar la vida". "Daría la situación que sin conflicto no podemos vivir", disparó.