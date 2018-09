El lamentable mensaje de Oliván para defender al Gobierno en medio de la crisis

La periodista ultra macrista María Julia Oliván lanzó un increíble mensaje en las redes sociales en medio de la crisis política y económica de Cambiemos. La panelista de Intratables "denunció" en Twitter: "Hay punteros políticos ofreciendo plata a cambio de disturbios".

Embed No sé. Se que entre la angustia de la gente que se empobreció con la megadevaluación, hay punteros políticos ofreciendo plata a cambio de disturbios. Pero no consigo testimonios, no hay recibos y como no lo puedo probar no lo publico en #BorderPeriodismo https://t.co/QoIE6FTs1l — María Julia Oliván (@mjolivan) 4 de septiembre de 2018

El tuit, textual, fue: "No sé. Sé que entre la angustia de la gente que se empobreció con la megadevaluación, hay punteros políticos ofreciendo plata a cambio de disturbios. Pero no consigo testimonios, no hay recibos y como no lo puedo probar no lo publico en #BorderPeriodismo".

La panelista, defensora a ultranza del modelo Cambiemos, hace meses difundió una falsa información del Ministerio de Seguridad en una marcha por Santiago Maldonado.

En otra oportunidad publicó otro tuit donde acusó: "En el barrio te daban 400 $, 1 coca, 1 choripan y 1 bolsa de mercaderia x ir a la marcha ayer y hoy. Mi cuñada me dijo xq no te venis?Yo le dije no, tengo q ir a mi laburo”(Silvia, q me ayuda en casa, me contó esto. Ayer tardó 6 hs en llegar a su casa) #ReformaPrevisonal". Fue en diciembre.