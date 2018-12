El kirchnerismo está enojado con Scioli porque faltó a la sesión para no votar contra Clarín

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex candidato presidencial y actual diputado de Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, volvió a pegar el faltazo en una sesión clave del Congreso Nacional y no votó un proyecto que beneficia directamente al Grupo Clarín. La actitud del ex gobernador causó malestar dentro del principal bloque opositor y dentro del espacio que encabeza Cristina Kirchner.

Scioli decidió en los últimos meses volver a probarse el traje de candidato a presidente para tomar revancha por la derrota en 2015. No obstante, dentro del kirchnerismo duro la relación con el ex gobernador es “tensa” por sus actitudes dentro de la Cámara de Diputados. Scioli se ausentó en votaciones claves como fue la reforma previsional y el proyecto que beneficia al Grupo Clarín, abierto defensor del macrismo.

En la sesión extraordinaria del 6 de diciembre, Diputados aprobó por mayoría un proyecto de ley presentada por el legislador justicialista Diego Bossio para liberar el precio del insumo y así abrir la puerta a la competencia desleal. El proyecto derogó ocho artículos clave de la ley 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios sancionada en 2011.

El bloque de Unidad Ciudadana repudió la iniciativa y votó en contra. No obstante, Scioli se ausentó al momento de votar, una vez más. Desde el entorno del diputado Scioli explicaron a El Destape que en realidad “estuvo presente en toda la sesión pero tuvo que ausentarse cuando se votó porque estaba reunido en su oficina”.

También, Scioli se ausentó en la votación para crear una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o financieras, de seguros y/o reaseguros y la autorización para la entrada de tropas extranjeras al Territorio Nacional y la salida de Fuerzas Nacionales.

Embed Votación proyecto papel prensa by El Destape on Scribd papel prensa" src="https://www.scribd.com/embeds/395633917/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-9comMYVKqaP0rSX2DdXL&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_25810" width="100%" height="600" frameborder="0">

Fuentes cercanas al espacio kirchnerista, revelaron a El Destapeel malestar que provoca las reiteradas ausencias del diputado a la hora de votar y criticaron que “encima se muestra como alternativa electoral”.

No es la primera vez que Scioli se ausenta. En diciembre de 2017, el ex gobernador se “quedó dormido” cuando tenía que bajar a votar contra la Reforma Previsional.