El jugador de River Rodrigo Mora anunció su retiro definitivo del fútbol

El jugador de River Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol, tras confirmar que sus dolencias en la cadera persisten.

A través de sus redes sociales, el propio delantero confirmó su retiro definitivo del fútbol con un sentido comunicado: "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", reza el comienzo del texto que el uruguayo subió a su estado de whatsapp.

Este domingo el jugador había ido al Monumental para la práctica del equipo previa al viaje a Punta del Este, pero no se sumó a los trabajos del resto del plantel. Mora simplemente conversó con Gallardo sobre sus molestias y, aunque no adelantó su decisión, dejó en claro su abatimiento por las dificultades que le impedían seguir normalmente con su carrera.

"Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiera gustado retirarme de otra manera. Se que vienen momentos complicado, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo QUIERO AGRADECER A TODOS. A mi hijo. mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y hinchas por todo el amor y el apoyo que me brindaron SIEMPRE",concluyó el jugador.