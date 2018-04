El intenso cruce entre Hebe de Bonafini y el doctor Cormillot por los comedores

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y el doctor Alberto Cormillot tuvieron un intenso e inesperado cruce, tras la marcha docente del último jueves.

La dirigente social participó del reclamo de CTERA en Plaza de Mayo y en su discurso aseguro que el médico "mandado a sacar las paneras" en los comedores escolares y remarcó que es una persona "de derecha y fachista".

"No puedo creer que un tipo que sabe cuántas cosas necesita un niño para alimentarse y para crecer y para tener una mente sana haya cometido semejante disparate. Que los médicos lo echen de la sociedad médica, por ser tan fascista y estar al lado de la Vidal. Hay dos caminos solos: o que lo desmienta y lo aplaudimos, o decimos que lo echen", agregó Hebe.

"Sólo se entiende si se acepta que hace rato que viene dando claras señales de deterioro cognitivo", agravió el doctor.

Ese mismo día, Clarín buscó la réplica de Cormillot, que remarcó que es tomado "como referencia, pero sin ser funcionario, ni rentado de ninguna manera".

"Yo no sé si soy de derecha o de izquierda, pero sí creo que a la gente se puede la puede dividir entre los ladrones y los que laburamos. Yo laburo. Ella es una ladrona", dijo.

"Bonafini puede decir todas las mentiras que quiera y que viene diciendo en los últimos años. Se debería haber dedicado a la lucha por sus hijos y no a las cosas que se dedicó en el último tiempo, entre a ellas a robar. Bonafini no tiene autoridad moral para calificar a nadie", insistió el ex panelista de Cuestión de Peso.