El insulto del panelista de Lanata que fue repudiado por la Asociación Síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentinarepudió la declaración del economista cercano al gobierno Martín Tetaz, quien utilizó la palabra "mongui" para intentar descalificar a una persona en una pelea en Twitter. Luego de que se difundiera el mensaje, el panelista del programa de Lanata Sin Filtro salió a salir disculpas.

El columnista de Lanata, había hecho un comentario irónico, un usuario le respondió y él lo llamó "mongui". Desde la Asociación Síndrome de Down explicaron que la utilización de la palabra mogólico, mongólico o términos asociados como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición.

"El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla", expresaron.

Embed Ayer en el fragor de una discusión traté de “mongui” a una persona que no había entendido un tuit irónico. En ningún momento se me ocurrió asociar esa palabra a la condición de las personas con @sindromedown . Pero lo pensé mucho y no está bien. Pido disculpas públicamente — Martin Tetaz (@martintetaz) 30 de enero de 2018

Ante las fuertes críticas, Tetaz eliminó el tuit y publicó otro pidiendo disculpas por el exabrupto: "Ayer en el fragor de una discusión traté de “mongui” a una persona que no había entendido un tuit irónico. En ningún momento se me ocurrió asociar esa palabra a la condición de las personas con Sindrome de Down. Pero lo pensé mucho y no está bien. Pido disculpas públicamente".

El término “mogólico” es una tergiversación del término “mongólico” que, a su vez, derivó del “mongolismo”, el concepto que acuñó el médico británico John Langdon Down en 1866 para describir el síndrome de Down por las similitudes en los rasgos físicos que él encontró en las personas con síndrome de Down con los mongoles.

