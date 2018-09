El insólito uso que le encontró una usuaria de Twitter a las frases de Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las frases del presidente Mauricio Macri volvieron a causar revuelo en las redes sociales cuando una usuaria de Twitter se le ocurrió enumerar cada una de las declaraciones del mandatario para terminar una relación de pareja. El mensaje de @MeluStella planteaba: "Hilo de frases de Macri que se pueden usar para cortar una relación".

Cientos de usuarios se sumaron a la movida y compartieron la suya: "Estos fueron los peores 5 meses de mi vida"; "Hace 4 años que no crecemos"; "Pusimos metas demasiado optimistas" y "Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa”, fueron algunas de ellas.

Embed Hilo de frases de Macri que se pueden usar para cortar una relación: — Melody (@MeluStella) 11 de septiembre de 2018

A las ya conocidas se sumaron: "Veníamos bien, pero pasaron cosas"; "Tengo que estar tranquilo, porque si me vuelvo loco te puedo hacer mucho daño"; "Estos fueron los peores 5 meses de mi vida"; "Ojalá encuentres un lugar donde ser feliz"; "¿En qué te han transformado?”; "Lo nuestro ya estaba en remera y en patas: consumiendo energía de más"; "No existen soluciones mágicas"; "El mar es inmenso, nuestro amor es pequeño"; “Si hubiera habido alguna alternativa, hubiera sido yo el primero en tomarla"; "Saquemos una ley que diga que vamos a ser felices y listo. Pero no es así. No se puede"; “¿Creen que me hace feliz contar esta realidad?”; "En estos meses, se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas"; "Pusimos metas demasiado optimistas" .