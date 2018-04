El gobernador de Jujuy Gerardo Morales se arrogó un insólito logro en sus redes sociales tras negociar con Aeropuertos Argentina 2000 que le permitan a un abuelo comerciante vender maní dentro del edificio.

"Hoy me contacté con autoridades de @aa2000oficial para que dejen vender maní dentro del aeropuerto jujeño, como siempre lo hizo, a mi querido abuelo, Don José Mamaní Torres: "EL ANGELITO QUE NOS VENDE MANÍ", escribió Morales en su Twitter.

Embed Hoy me contacté con autoridades de @aa2000oficial para que dejen vender maní dentro del aeropuerto jujeño, como siempre lo hizo, a mi querido abuelo, Don José Mamaní Torres: "EL ANGELITO QUE NOS VENDE MANÍ". pic.twitter.com/MARTspHrEu — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 19 de abril de 2018

Al abuelo, que tiene 70 años, es un histórico vendedor del lugar y la prohibición de ingresar había generado quejas de algunos jujeños.

En una entrevista con El tribuno, el comerciante dijo: "Yo trabajo hace tiempo aquí. Cuando se cambió de jefe me corrieron pero ahora me mandaron afuera (del aeropuerto) y acá los autos no paran, arrancan y se van. Adentro vendía algo, no sé qué paso, vinieron jefes de Buenos Aires y me corrieron. Yo quisiera que me den permiso para poder vender un poco nomás, porque lo que gano aquí afuera no me alcanza ni para comer".