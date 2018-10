El insólito drama personal de Sandra Borghi

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La panelista del programa "Nosotros a la mañana" Sandra Borghi contó, en vivo, el mal momento que atraviesa en su vida personal por el reciente romance de su mamá, de 72 años y aseguró que no quiere conocer a su nuevo padrastro

"Yo estoy atravesando el drama de que mi mamá está de novia", confesó la panelista y relató: "Se me hace un nudo (en la garganta). Yo no quiero conocerlo. No me interesa. No voy a compartir nada".

Borghi admitió estar “celosa” de que su madre tenga un romance a su edad e indicó que tiene "Siete hermanos”.

"Ahora me vengo a enterar de que llevan un tiempo juntos. Están como hace seis, siete meses. ¡Un horror!", expresó

A diferencia de su colega, el conductor del ciclo de El Trece opinó que Rosa tenía todo el derecho de disfrutar de una pareja. "¿Y yo? ¿Y mi hermano Ale? ¿Y si mi papá está mirando? —preguntó Sandra mientras señalaba hacía arriba—. No creo que lo disfrute".

"Cuando yo tenía que salir con Fer (por su pareja), mi mamá se quedaba con mis hijos. Ahora me dice que no", se quejó.

A lo cual, Doman le retruchó: “Sos egoísta… Estás enojada porque perdiste una baby sitter”.