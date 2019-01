SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La asunción de Jair Bolsonarocomo el nuevo presidente de Brasil, el país más grande de la región, ha generado preocupación en amplios sectores de la sociedad latinoamericana; sobre todo, en Argentina, de cara a las elecciones de este año. En este marco, la figura menos pensada hizo su propio análisis político: la modelo brasileña Anamá Ferreira.

“Brasil está peronizado o sea Bolsonario es una especie de Perón ,era militar ,su mujer le encanta Eva (Nacha no es Eva ) Brasil para los brasileiros,hay un partido peronista y una grieta en Brasil ,a partir de hoy nada será igual”, escribió Ferreira en su cuenta de Twitter este martes, un día después de que Bolsonaro tome posesión.

A pesar de que expresó sentir una “tristeza infinita” por la postura del nuevo presidente contra la “ideología de género”, la modelo envió sus “felicitaciones al pueblo brasilero y a la democracia” de su “amado” país. “Que todo sea para el bien del pueblo, amén”, escribió en la red social.

Pero, además de esto, Ferreira incluso escribió una carta al correo de lectores del diario La Nación, que fue publicada en la edición del 23 de diciembre. En ella, le pidió al presidente argentino, Mauricio Macri, que asistiera a la toma de posesión de Bolsonaro a pesar de que el evento coincidiera con sus vacaciones en Villa La Angostura.

“Presidente Macri, ¡qué alegría sería verlo en Brasilia el 1º de enero en la asunción de Jair Bolsonaro! Me enteré por la prensa de que no puede ir porque se va de vacaciones al sur. Y yo le digo que una cosa no quita la otra, y que el trabajo puede tomarle un día, a lo sumo dos. Puede ser también no solo una posibilidad de buena relación entre los dos países, sino una inspiración personal”, le escribió Ferreira al mandatario argentino.

En este sentido, la dueña de la agencia de modelos Anamá Models remarcó que “siempre viene bien verse las caras” como en el G-20, “pero por sobre todo con nuestro nuevo presidente -querido y no querido, sanguíneo, explosivo declarante-, siempre favorece encontrarse, verse, para realmente saber quién es el otro y no alimentar distancias con ausencias”.

Por esto, le pidió que se de “el tiempo para pasar un rato en Brasilia”, para “una rica moqueca que nunca le va faltar” que “lleve a su primera dama, a su hermosa Antonia” y les regale “la experiencia de un comienzo de 2019 con la vitalidad de nuestro pueblo”. “Dese el tiempo para nuestra amistad”, le propuso a Macri.