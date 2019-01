SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Familiares de los tripulantes del desaparecido buque pesquero Rigel acampan hace 70 días frente a la Catedral de Mar del Plata para reclamar al Estado la búsqueda de ocho cuerpos a 93 metros de profundidad en las costas del mar de Rawson.

La periodista Cynthia García se acercó hacia el lugar para hablar con algunos de los familiares. Guillermina Godoy, mamá del tripulante Nahuel Navarrate, brindó su testimonio y denunció la falta de sensibilidad del presidente Mauricio Macri.

"Es tanto el abandono. Yo sabia el sacrificio que iba a hacer. El trabajo dignifica, no esclaviza así", comenzó el descargo de Godoy. Y continuó: "No ha cambiado nada. Los buques siguen saliendo en las mismas condiciones".

Por otro lado, la madre de Navarrete criticó el rol del Presidente: "Apelo al corazón, él tiene hijos. Sólo pedimos que autoricen, que bajen los buzos".

Hacia el final, reveló una lamentable respuesta de Macri: "Él me miro a la cara y me dijo así es la vida. No es así la vida. No tienen que desaparecer si salen a trabajar".