En el marco del estreno del disco "El ruiseñor, el amor y la muerte", el Indio Solari brindó una conferencia de prensa a cuatros medios independientes: Somos Radio (radio de las Madres), la Garganta Poderosa, FM La Patriada y a Redonditos de Abajo. Durante la conversación, el cantante habló de su nueva creación, de la actualidad, del proyecto que busca legalizar el aborto y hasta del gobierno de Mauricio Macri.

El ex líder de los Redonditos de Ricota elaboró un duro diagnóstico sobre la gestión actual: "Para mi es un Gobierno que está obrando con mucha desidia, intereses previos. No me alcanzaría el día, la mañana, para poner adjetivos que no son fastos".

Para Solari "hay gente que está sufriendo mucho. La mayoría de la sociedad, a excepción de los que están beneficiados por esto, están sufriendo de una manera muy grande", y alertó sobre el tramo final del Gobierno: "El temor que me da es que yo he pasado momentos muy similares a estos en mi vida y terminaron muy mal. Sobre todo para los jóvenes, ¿no?.

"Yo esperaría de la oposición un avance más importante. No sé por qué están todos tan callados"

Por último, el mítico líder musical se refirió a la oposición: "Yo esperaría de la oposición un avance más importante. No sé por qué están todos tan callados. Hay un silencio, a excepción de dos o tres personas que van y sacan el sable en la televisión y le pegan cachetazos a todos los paparulos. Después no noto que haya mucha actividad. Van juiciosamente. No es un momento para ser juicioso".