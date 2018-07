El Indio Solari romperá el silencio y hablará por primera vez en el año. El cantante acaba de lanzar el quinto disco de su etapa solista. El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo hará este jueves 2 de agosto desde las 22 horas.

Estará en un programa especial en la Presentación de El ruiseñor, el amor y la muerte, su último disco. Hablará en simultáneo en Somos Radio AM530, FMLaPatriada, Garganta Poderosa y Redonditos de Abajo.

La última vez que habló fue en agosto de 2017. Habló sobre las críticas por el show de Olavarría: "Son unos canallas y resentidos".

"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo el ex cantante de los Redondos. En el recital hubo dos muertos.