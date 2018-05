El incómodo momento de una dirigente de Cambiemos cuando quiso increpar a docentes

En el marco de una reunión por las obras a llevar a cabo en las escuelas de la localidad bonaerense de Ituzaingó, una consejera escolar de Cambiemos increpó a los docentes presentes al acusarlos de especular políticamente, pero los maestros le recordaron que la provincia de Buenos Aires "no envió ni un centavo a las escuelas".

Durante la reunión se presentaron pormenorizadamente los detalles de obras que en algunos casos se ejecutaron y en otros se harán este año a partir del acuerdo establecido entre el Municipio, el Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Embed La educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo desde el punto de vista edilicio y pedagógico. Por eso nos comprometimos a trabajar en un plan de obras de reacondicionamiento para instituciones educativas de #ituzaingo pic.twitter.com/rpwt6MBzrx — Descalzo (@AlbertoDescalzo) 15 de mayo de 2018

En el encuentro, la consejera Escolar por Cambiemos Mariana Torres destacó ese tipo de reuniones "abiertas" pero criticó: "No me agradan las especulaciones políticas, actualmente se está haciendo mucho con dinero de la Provincia con parte de los impuestos y la coparticipación, y los problemas de las escuelas vienen de muchos antes. No hay que politizar”.

El reclamo de la dirigente de Cambiemos no cayó bien a los docentes que estaban presentes, quienes le retrucaron: "Sorprende que desde tu rol no tengas claro, que la educación es política, toda acción es política y la política tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ituzaingó".

"Es política todo lo que está sucediendo, estos dos años no entró un centavo a los municipios, y por ende no llegó un centavo a las escuelas, no tenemos tizas, no tenemos registros ni talonarios, no tenemos para salario familiar, todo se compra con fondos de cooperadora", puntualizaron los maestros a la consejera del PRO y remarcaron que "claro que es política en tanto y en cuanto tiene que ver con las condiciones de trabajo y el derecho a aprender de los alumnos”.

Para poner paños fríos al fuerte cruce, el intendente Alberto Descalzo enfatizó que “es importante las reuniones para contestar sus inquietudes" y señaló que "estas reuniones con docentes las hicimos siempre porque cada opinión nos importa".

"La educación no tiene color político y acá lo que importa es que cada uno trabaje desde su lugar para garantizarles a los alumnos la educación que se merecen”, concluyó.