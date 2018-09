El incómodo momento de un notero de A24 en una estación de servicio

En el marco del fuerte incremento en los precios, un notero del canal de noticias A24 salió a recorrer estaciones de servicio para ver la situación de los consumidores. Al consultar a un joven, el cronista vivió un incómodo momento.

"¿Qué te parece este aumento? ¿cargas menos? ¿cargas otra clase de combustible?", cuestionó el periodista, a lo que el consumidor respondió: "Justo estábamos discutiendo con el playero que no entendemos cómo antes se robaban todo pero se vivía bien. Ahora no se roban nada y se vive mal. A mi que me la explique alguien".

Y agregó: "Esta plata va para Aranguren. Para los CEO de Shell va esta plata, no va más para los argentinos. Se están llevando la Argentina. Los que más ganaron con la devaluación fueron todos los ministros de Macri que tienen la plata afuera".

Ante la respuesta del joven, hasta el propio Fernando Carnota apoyó los dichos: "La gente está enojada, tira contra todo el mundo y está bien. La verdad que lo que está pasando es complicado y eso impacta en el bolsillo de la gente. Los playeros mismos dicen que la gente carga menos".