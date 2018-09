El incómodo momento de Mirtha Legrand ante una pregunta de Ronnie Arias

El presentador aprovechó la presencia de un experto en lunfardo, preguntó por el origen de la palabra "pajero" y Legrand no pudo ocultar su vergüenza.

La conductora ultra macrista Mirtha Legrand vivió un momento incómodo en su programa cuando el presentador Ronnie Arias le preguntó a un experto en lunfardo sobre el origen de la palabra "pajero". La conductora intentó cambiar de tema pero el especialista pudo dar su explicación.

Oscar Conde, experto en lunfardo, fue uno de los invitados a la mesa de Legrand. Arias, otro de los presentes, aprovechó su presencia para interrogar sobre el origen de la palabra "pajero", ante la cual la diva sintió vergüenza y comenzó a refrescarse con un abanico.

Ante la pregunta, el especialista explicó que "es una palabra derivada del caló gitano. Mis hijas y muchos adolescentes usan la expresión 'me da paja' para manifestar faltas de ganas para algo. Y eso tiene que ver con una explicación casi médica: se supone que después de masturbarse uno queda cansado".

Pese a la incomodidad de la conductora, Arias redobló la apuesta y aseguró que para él "es el mejor remedio para dormir, ni necesito pastillas. Es súper relajante". Legrand quiso finalizar con la charla pero no lo logró: "¡Basta! ¿Podemos cambiar el tema y el tono de la conversación?".

A Arias pareció no importarle y continuó: "Cuando tuve mi primera polución nocturna consulté a un libro de medicina y lo primero que me aparecía era gonorrea. Fui a hablar con el cura de la iglesia Santa Rita y le pregunté: '¿Tengo gonorrea?' Me dijo: 'Hijo, ¿con quién pecaste?' 'Con nadie', le respondí, tenía 14 años".