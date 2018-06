El incómodo momento de Domán ante la confesión de la promotora de su programa

El conductor de "Nosotros a la mañana", Fabián Doman, vivió un incómodo momento en el ciclo que conduce cuando la secretaria del programa confesó que había fumado marihuana: "Anoche me fumé un faso".

Embed MOMENTO TENSO. La confesión de Lucía Rubio que Fabián Doman inmediatamente reprobó: "Esto no es para chiste. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir porque es una apología de algo que está prohibido". #lovieneltrece pic.twitter.com/PP8qxsk7pK — eltrece (@eltreceoficial) 28 de junio de 2018

"¿Sabes qué hice anoche? Me fumé un 'faso' y me tomé un vino, y hoy me siento re bien", fue la frase de Lucía Rubio, la joven modelo que acompaña al periodista en El Trece. Rápidamente, todo el equipo intentó desmentir sus declaraciones, intentando explicar que en realidad hablaba de un cigarrillo común.

"Quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lucía", señaló Doman. Tras el corte publicitario, Rubio aclaró que en realidad hablaba de un cigarillo normal.