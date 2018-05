El INADI se metió en el escándalo de la AFA ¿Qué hará?

El interventor del INADI, Claudio Presman, opinó sobre el escandaloso manual de la AFA para conquistar chicas en Rusia y no descartó que el instituto tome medidas al respecto.

En diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red, Presman aseguró que no le sorprendió porque se dio "después de la publicidad de TyC Sports" y sostuvo: "La cosificación de la mujer no es buena. Nos comunicamos con la Asociación del Fútbol Argentino porque esto no es bueno. Estamos pidiendo explicaciones y conversando con la AFA, con la que tenemos convenios para hacer campañas contra la discriminación".

"Nosotros tenemos la posibilidad de armar una actuación, juntar a las partes, sanciones no podemos poner pero podemos llevar ante la Justicia. Podemos avanzar y tratar que esto se saque. Nadie nos dijo nada aún", resaltó.

