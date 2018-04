El hombre que hace la voz de Homero Simpson comparó a Macri con Burns

Humberto Velez -la voz de Homero Simpson- comparó a Mauricio Macri con Montgomery Burns, el empresario avaro de la popular tira de dibujos animados.

"Se parece por la cara. Es flaco, tiene la mirada toda torva", sostuvo Velez en una entrevista con Joaqooen Trending Topic, de Telefé Salta.

Velez hizo el comentario, aunque luego mencionó que no quiere hacer una comparación política entre el Presidente y el empresario. "Eso sería meterme en la política interna y eso no me corresponde", sostuvo.