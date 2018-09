El diputado nacional Eduardo 'Wado' de Pedro recordó en sus redes sociales un histórico discurso del ex presidente Nestor Kirchner, en el que describe la situación política y social del momento y resulta imposible no reflejarlo en la actualidad. Entre las palabras del ex mandatario hay palabras hasta para Mauricio Macri.

"¿Cómo puede ser que la única alternativa que tiene la Argentina es el actual ministro de economía? ¿Cómo puede ser que un presidente se haya hecho votar como se hizo votar y hoy diga que no puede, y hoy dice 'hagamos esto o se viene el final'?", preguntaba Kirchner, en su discurso.

Y luego, exclamaba: "señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente tenga coraje, recupere la memoria, recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral, y póngase al frente de la sociedad y la sociedad lo va a acompañar".

"Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando. Que todos los días haya un pobre mas. Que todos los días haya alguien sin trabajo. Que todos los días hay una empresa chica que cierra porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque es mentira que otra Argentina no se puede hacer. Pero para hacerla hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle lugar que a cada uno le corresponde", describía el ex Presidente.

Lo más sorpresivo del discurso son las palabras contra el hoy presidente Mauricio Macri: "¿Cómo va a estatizar la deuda privada? Las grande empresas privadas que las paguen. Macri o quien le corresponda. Que las paguen, son los primeros que tienen que pagar".

"¿Néstor le habla a Macri? Palabras con demasiada vigencia", escribió Wado de Pedro en su cuenta de Twitter.