El hijo menor de Menem denunció que Zulemita no lo deja ver a su padre

El hijo menor del ex presidente Carlos Saúl Menem, Máximo, denunció que desde hace años no puede ver ni comunicarse con su padre debido a que su media hermana, Zulema, no se lo permite.

En su cuenta de Instagram, el adolescente de 14 años, hijo de Menem y su ex esposa Cecilia Bolocco, contó esta dura experiencia que “lleva pasando años". "No debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando”, expresó.

“Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios”, expuso. Incluso, sostuvo que “los custodios tienen orden a no contestarme”, y atribuyó esa orden a su hermana.

Además, añadió que esta prohibición llegó al extremo de que “los teléfonos de la casa están bloqueados” para cuando el chico intenta llamar desde su casa, en Chile, donde vive con su madre.

De acuerdo al chico, Menem no “no sabe que esto está pasando”, y la situación “lleva pasando años", se lamentó, y manifestó sentir “mucha pena”. De esta manera, Máximo busca que el mensaje le llegue a su papá y que se entere de lo que pasa.

