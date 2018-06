El hijo de Ménem rompió el silencio y denunció que Zulemita lo maltrató en cada reunión

Luego de que el hijo del ex presidente Carlos Menén y la modelo Cecilia Bolocco, Máximo, denunciara públicamente que su hermanastra Zulemita no lo deja ver a su padre; el menor rompió el silencio y contó los maltratos que sufre de su familia paterna.

"Mi papá no sabía que venía, vine con mi mamá; un día llamé al whatsapp y Luca me contestó y me pasó con mi papá. No me hace falta mi papá, tengo a mi familia en Chile. Pepo -actual pareja de Cecilia Bolocco- es mi papá, vengo para saber como está, para verlo, pero con Carlos no hablamos mucho, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2016. Ahora nos vimos y nos dijimos te quiero", relató el joven en un móvil de Involucrados.

Y confesó: "Quisiera poder comunicarme con él fácilmente, cuando era chico lloré mucho, antes de Pepo, él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños y mi mamá me los compraba y me decía que los mandaba él. Mi mamá me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo".

Asimismo, contó que cuando publicó la carta fue porque lo había “bloqueado” de Whatsapp y aclaró: “Intenté muchas veces ver a mi papá, mi papá está muy bien de salud, lo veo muy capaz de viajar a Chile".

El joven llegó a la casa del ex mandatario para un asado familiar pero decidió irse antes de terminar el almuerzo porque estaba su hermanastro Carlitos Nahir y Zulemita: “Nunca tuve buena relación con ella; ayer explotó y me dijo 'mocoso' y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima. Eran peleas increíbles, ella me gritaba, yo lloraba".

"A mi mamá no la dejan entrar a la casa de mi papá, y a él no lo dejan salir. Yo ni siquiera puedo hablar con él por teléfono. Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita. Me da miedo que me grite, pasarlo mal. Quiero seguir teniendo contacto con él, ya tengo un teléfono para poder hablar con él. En toda mi vida, a mi papá lo vi 6 o 7 veces", finalizó Máximo.