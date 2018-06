El hijo de Bertucelli y Vicentico denunció que la Policía le robó y lo amenazó con dispararle

Los casos de violencia policial no hacen más que encrudecer en los últimos meses, e incluso, ahora, llegaron hasta el mundo de la música. Florián Fernández, guitarrista de los Fabulosos Cadillacs e hijo de Valeria Bertucelli y Vicentico, denunció que unos policías le robaron y amenazaron con pegarle un tiro.

Le sucedió este fin de semana, mientras manejaba en su auto por la zona de Belgrano y se “comió” un pozo por la calle Luis María Campos, lo que hizo que su auto “salte”. “Me paró la policía, me pusieron el arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto y me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro”, relató.

"Lo que es seguro es que eso no ameritaba la retención del vehículo y que yo fuera preso como ellos me decían. Con esa excusa me pusieron el arma en la cabeza y me dijeron que no les temblaba el pulso y que me iban a meter un tiro. Y me hicieron darles toda la plata que tenía para no multarme", aseguró.

Según contó, tuvo que darles $400 a los policías a modo de “coima”, lo cual era “todo lo que tenía” y, para él, fue “un robo”. “Me revisaron la billetera y el auto entero y me dijeron en detalle que no sea tan pelotudo y que la próxima vez que salga a la calle tengo que tener más plata encima por si me paran”.

Además, el joven sostuvo que lo sacaron del auto agarrándolo “del buzo”, lo “tiraron” y tuvo que aguantar “la secuencia de tener un chumbo en la cabeza”, con la excusa de que “venía cometiendo una infracción”. “Básicamente, me acaba de chorear la policía”, comentó con indignación. Incluso, agregó que esto le sucedió “por segunda vez” en un mes.

“Tengan mucho cuidado porque estamos viviendo un momento de mierda, no lo tapa absolutamente nada. Te chorea hasta la cana y te chorea muy feo. La pasé para el orto así que tengan mucho cuidado", finalizó.

