El guiño político de Facundo Moyano a Cristina Kirchner de cara a las elecciones del 2019

El legislador nacional le advirtió a los dirigentes del peronismo dialoguista que "no se puede negar a Cristina Kirchner en una interna del peronismo".

El diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano rompió el silencio y envió un contundente mensaje a los dirigentes del peronismo “dialoguista” que ponen sus condiciones para participar de una interna del PJ en las elecciones del 2019 y mostró un acercamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"No se puede negar a Cristina Kirchner porque sería negar el 37% de sus votantes”, advirtió el legislador nacional en diálogo con el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio y criticó que hay dirigentes del peronismo que "piden unidad con solo 5 o 10% de votos".

En ese sentido, destacó la figura de la ex mandataria y aseveró sobre una posible interna: "Hay que apuntar a la unidad de toda la oposición, no se puede negar a la ex presidenta porque sería negar a sus votantes".

Por otra parte, Moyano cuestionó la ampliación del acuerdo con el FMI y arremetió: “El presidente no sé qué celebra en Estados Unidos, ahora el país está bajo el mando del Fondo".

"Nos ponen en una situación de humillación ante el FMI", sentenció.

Y para finalizar, aclaró su postura ante el debate del Presupuesto 2019 que se discute en la Cámara Baja y adelantó: “No voy a acompañar el proyecto", a su vez, que advirtió que "quien vote el presupuesto, está apoyando el ajuste".

"Nunca pensamos que este gobierno iba a ser tan tremendo, ahora le pegan hasta sus propios amigos porque a nadie le está yendo bien", concluyó Moyano.