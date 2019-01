El guiño de Pablo Moyano a Sergio Massa de cara a la unidad del peronismo

El líder camionero elogió al ex jefe de Gabinete y deseó que se sume a un "Frente Patriótico" para derrotar a Mauricio Macri.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, consideró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "representa a una parte importante del peronismo" y deseó que su espacio "converja en este frente patriótico nacional del que se está hablando".

"Dentro del Partido Justicialista estamos hablando todos los sectores desde el kirchnerismo, el massismo, con el peronismo que no se identifica con estas estructuras, para tratar de llegar a una gran PASO nacional, donde los afiliados podamos elegir quién representa este proyecto", explicó el dirigente gremial.

En declaraciones a Radio 10, Moyano cuestionó al oficialismo al sostener que Cambiemos "odia al peronismo" y aseguró que este año el PJ "va a volver a ser gobierno".

En este sentido, el referente sindical opinó que "no se puede esperar a ver si (la ex presidenta) Cristina Kirchner se presenta o no" en las próximas elección y celebró que haya "un montón de compañeros que se han candidateado", como los diputados Agustín Rossi, Felipe Solá, o el propio líder del Frente Renovador.

Además, se refirió a la posible postulación del economista Roberto Lavagna: "Todavía no hemos hablado con él. Habría que escuchar para ver si está con ganas de serlo porque es un candidato importante dentro del justicialismo", consideró al respecto.