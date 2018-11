SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador nacional por Neuquén y secretario general del gremio de Petroleros, Guillermo Pereyra, aseguró que votará a favor del presupuesto 2019 y pidió agotar todas las instancias de diálogo para "evitar" el próximo paro general de la CGT.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Pereyra señaló que "es cierto que el Presupuesto implica ajuste, pero es en pos del déficit cero". "No comparto el ajuste que hace el Gobierno en el Presupuesto, pero tampoco voy a decir que no porque no", argumentó.

"Voy a acompañar el proyecto, pero con ciertas observaciones", aifrmó el senador y agregó: "El presupuesto es un acuerdo que se hizo con el gobernador" Omar Gutiérrez, del MPN.

Asimismo, se refirió a la posible medida de fuerza convocada por la central obrera: "Hay que agotar las instancias de diálogo, para evitar un paro nacional".