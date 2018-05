El gran acuerdo nacional ¿en torno a qué?

Después de dos semanas de corrida cambiaria y de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri comenzó una serie de reuniones con gobernadores, senadores y empresarios convocando a un acuerdo nacional.

En teoría los acuerdos nacionales entre gobierno, oposición y actores sociales (iglesia, sindicatos, movimientos sociales) constituyen una pieza fundamental para definir el futuro del país y son de gran utilidad en época de crisis. Sin embargo, el paraguas del acuerdo nacional hoy se está utilizando como antesala de la reducción del déficit fiscal; o sea, como justificación del mega ajuste con el que quiere continuar el gobierno. He aquí el problema, el acuerdo nacional no aborda el principal desafío de nuestro país: crecer, generar ocupación y redistribuir ingresos.

Pero la economía argentina ha sido (y es) un gran laberinto no solo para Cambiemos, sino para la mayoría de los actores políticos. Algunos conocen bien pero no llegan a cruzarlo a tiempo y otros, con una obstinación que asombra, no solo no lo entienden sino que terminan por hacerlo más complejo.

Si se apuesta por una política fiscal o monetaria expansiva (permitir el gasto del estado para aumentar la demanda agregada o mantener una tasa de interés baja), aumenta el empleo y mejora la distribución del ingreso, aunque el aumento de las importaciones eleva los riesgos de generar dificultades crecientes en el frente externo (me quedo a mitad de camino). Si se opta por el ajuste o la devaluación del peso puede haber cierto alivio por el lado externo, aunque a costa de reducir los niveles de empleo e ingreso real, limitando el consumo y los incentivos al crecimiento de la inversión y la productividad (agrego paredes al laberinto).

Estos dos ejemplos muestran lo complejo que puede resultar tratar de compatibilizar a corto plazo crecimiento económico, empleo, distribución del ingreso y equilibrio externo. Más aún, el mero intento de avanzar en algo parecido a una economía equilibrada (gasto lo que recaudo, invierto lo que ahorro e importo lo que exporto) dejaría al país en un virtual estancamiento, en el que los desequilibrios aflorarían irremediablemente al poco tiempo. En otras palabras, los desequilibrios a corto plazo en un modelo de crecimiento y desarrollo económico no deberían preocuparnos tanto si los podemos ir financiando, el problema es cuando los desequilibrios no financian la generación de un entramado productivo que agregue valor a nuestra economía y permita crecer y generar ocupación.

¿Cuál es entonces el desafío real de cara a nuestro laberinto eterno? Salir por arriba. Insertar los objetivos y políticas de corto plazo dentro de una definición estratégica de hacia dónde vamos a largo. En torno a esto debiera girar el ¨gran acuerdo nacional¨ del que habla el gobierno. Acordar solo dónde y cuánto recortar únicamente nos va a dar algo de tiempo, postergando nuestra eterna llegada a un callejón sin salida.

Por Delfina Rossi y Sergio Woyecheszen