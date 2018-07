El reconocido líder de la Superbanda que asaltaba camiones blindados y bancos en los '90 y '80, Luis 'Gordo' valor habló tras ser liberado y aseguró que dejará la actividad delictiva.

"Esta vez va en serio: me retiré del choreo y a la cárcel no pienso volver más. Que quede clarito: no voy a robar más. No tengo ganas ni edad. Quiero disfrutar de mi familia. Además hoy es imposible robar un banco o un blindado por la tecnología que hay. Te filman todo el tiempo", afirmó Valor en una entrevista con el periodista Rodolfo Palacios para Infobae.

Y completó: "Los días no se me pasaban más. Cuando sabía que me quedaban cien días para salir, no paraba de contar. Quedan 99. Quedan 98. Ahora quedan 97. Se me hizo eterno el tiempo. No podía dormir. Por suerte ese día llegó".

Valor piensa dedicarse a otros proyectos, como el de ser columnista de la revista Nervio, que el músico Andrés Calamaro comenzará a publicar este año, y la redacción de su biografía.