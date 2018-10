El Gobierno se despega de Durán Barba tras su polémica columna contra el kirchnerismo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba escribiera una lamentable columna en el diario Perfil, en donde aseguró que quienes apoyan al kirchnerismo "viven al margen de la ley", el Gobierno salió a despegarse del asesor estrella.

En diálogo con La Nación, desde el Gobierno señalaron que Durán Barba "no es funcionario" y "no forma parte del Gobierno", al tiempo señalaron que sus afirmaciones sobre los circuitos de dinero para financiar protestas no tuvieron como correlato una presentación judicial.

El ecuatoriano, que hasta hace 10 días integraba la mesa chica de Mauricio Macri, tomó el libro que publicó Carlos Nino en 1993 "Un país al margen de la ley", describir al kirchnerismo y sus seguidores. Según escribió el consultor en el diario Perfil, Cristina Kirchner tiene "más aceptación entre aquellos que tienden a no cumplir con la ley".

En otro fragemnto, tildó de corrupto al gobierno kirchnerista: "En estos días hubo un aluvión de dólares húmedos en la city que probablemente vienen de valijas enterradas y sirven para financiar las movilizaciones populares que pretenden desestabilizar al Gobierno".