La ausencia del presidente Mauricio Macri en Rosario por el acto por el día de la Bandera despertó una fuerte polémica y rechazo, ya que hasta el propio gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, salió a cuestionar y reveló detalles de cómo se gestó esta ausencia.

En declaraciones a la prensa en medio del acto, sentenció: "No comparto que no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial".

Asimismo, Lifschitz reiteró que "No había ningún peligro" en la presencia de Macri, pese a la protesta que la Multisectorial contra el Tarifazo que viene protestando ante cada presencia de Macri los 20 de junio. "Les manifesté lo que era tener una ciudad vallada. Compartimos la idea de no alterar un acto cívico porque nosotros consideramos que hay que priorizarlo. Ojalá que de aquí en adelante no haya más actos políticos sino institucionales. Quizá lleve un tiempo para que vuelva a ser una fiesta de la gente", agregó el gobernador.

Anteriormente, la propia Multisectorial salió contra el Gobierno por haberlos señalado como los responsables de la ausencia de Macri y negaron ser un grupo "violento".

En medio del acto ocurrió un incidente menor con un hombre que intentó acceder al palco y fue finalmente detenido. El caso no pasó a mayores.