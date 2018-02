Frente a la caída de su imagen por las duras políticas de ajuste contra los trabajadores, el gobierno de Cambiemos planea reducir personal político, algo que preocupa a funcionarios de todos los escalafones.

Mientras sus propios votantes comienzan a criticar las medidas tomadas y los analistas y economistas "amigos" no dudan en criticarlo, el Gobierno intentará mejorar la percepción de los argentinos sobre la gestión echando funcionarios, lo que podría provocar una crisis interna en el macrismo.

Según publicó el portal Infobae, la tijera pasaría, entre otros lugares, por tres áreas fundamentales para la comunicación de Cambiemos: las subsecretarías de Contenidos de Difusión, Vínculo Ciudadano y Comunicación Pública.

El recorte estaría dirigido por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y afectaría a varios ministerios. Puertas adentro del Gobierno, los funcionarios no saben si seguirán integrados en otras áreas o perderán sus puestos sin contemplación.

A mí me molestó, resulta que los que apostamos al servicio público, ganando poco y corriendo riesgos, ya no valíamos nada y nos tuvimos que someter a imposiciones de gente que no tiene ninguna experiencia en gestionar ni sabe de qué se trata el Estado, y tampoco conoce la cultura del PRO. Era obvio que las cosas no iban a salir bien", disparó un director nacional apuntado por el recorte a Infobae.